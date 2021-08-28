Российские «Кинжалы» запустят по-новому

Аэробаллистические ракеты российского гиперзвукового комплекса «Кинжал» начнут запускать по-новому, сообщают «Известия», ссылаясь на соответствующий контракт Минобороны России.

Издание пишет, что ранее «в ручном режиме» запускать «Кинжалы» на истребителях-перехватчиках МиГ-31К могли «только асы». Газета отмечает, что теперь данные истребители «получат систему управления, которая фактически возьмет на себя пилотирование в момент пуска: выведет самолет на заданный режим полета, высоту и скорость».

«Там очень жесткие параметры выхода в точку пуска. Нужно выдерживать определенную скорость на определенной высоте, соблюсти другие условия, когда счет идет на секунды. А на сверхзвуке и так довольно сложно пилотировать самолет с изделием, оно же тяжелое. Не у каждого получится выполнить такой пуск. В итоге была создана система для облегчения работы экипажа», — сказал заслуженный летчик-испытатель, Герой России Игорь Маликов.

В мае журнал The National Interest назвал пять лучших российских вооружений на параде Победы в Москве 9 мая: семейство «Армата» из основного боевого танка Т-14 и тяжелой БМП Т-15, межконтинентальная баллистическая ракета РС-24 «Ярс», беспилотный боевой наземный аппарат «Уран-9», гиперзвуковая ракета «Кинжал», установленная на модернизированный истребитель МиГ-31К, и комплекс С-400 «Триумф».