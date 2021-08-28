S7 прокомментировала инцидент с устроившей дебош пассажиркой бизнес-класса

Российская авиакомпания S7 Airlines прокомментировала инцидент с пассажиркой бизнес-класса самолета, которая устроила дебош из-за неработающего кондиционера. Подробностями произошедшего пресс-служба компании поделилась с изданием «Подъем».

По данным S7, женщина должна была лететь из Москвы в Сочи в середине августа. При этом из-за ее поведения во время посадки экипаж был вынужден до полета обратиться к правоохранительным органам.

«Пассажирка в салоне бизнес-класса нарушала общественный порядок и правила поведения авиакомпании. В соответствии с правилами в целях пресечения возникновения угроз безопасности на борту экипаж вызвал полицию. Пассажирка была передана сотрудникам правоохранительных органов», — пояснили в авиакомпании.

Ранее в сети появилось видео, на котором женщина в самолете требует включить ей кондиционер и начинает ругать систему нецензурной бранью. Она также обратилась к экипажу с просьбой принести ей еду, однако заявила, что пища должна быть горячей.