Определился победитель квалификации Гран-при Бельгии «Формулы-1»

Голландец Макс Ферстапен показал лучшее время в квалификации Гран-при Бельгии «Формулы-1»

Голландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при Бельгии «Формулы-1». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Ферстаппен показал время в 1 минуту 59,765 секунды. Второе место занял британец Джордж Расселл из Williams с отставанием в 0,321 секунды, третьим стал еще один британец Льюис Хэмилтон из Mercedes (+0,334).

Российский гонщик Никита Мазепин из команды Haas занял по итогам квалификации последнее 20-е место, его партнер по команде немец Мик Шумахер стал 18-м.

19 августа Мазепина признали худшим гонщиком «Формулы-1». Издание The Race составило рейтинг по итогам 11 гонок. Мазепин замкнул список пилотов, заняв 20-е место. Автор публикации, журналист Эд Стро, отметил, что на рейтинг россиянина повлиял его слабый темп по ходу квалификаций и гонок.