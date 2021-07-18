В сети появилось видео аварии Ферстаппена на «Формуле-1»

В сети появилось видео столкновения между пилотом Mercedes Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена, представляющего Red Bull. Ролик доступен в Twitter-аккаунте «Матч ТВ».

Стремясь опередить соперника, Ферстаппен вошел в поворот по внешнему радиусу. Автомобиль Хэмилтона задел его болид, что повлекло за собой аварию: голландец вылетел с трассы и врезался в ограждение. Спортсмен с трудом покинул автомобиль и был отправлен в больницу.

А вот и страшный момент аварии Ферстаппена 💥🏎



Одно касание с болидом Хэмилтона на выходе из поворота, и Макс улетел в ограждения 😱



Инцидент расследуют. А как думаешь ты, кто виноват в аварии? 👇 pic.twitter.com/YShT2eBM70 — Матч ТВ (@MatchTV) July 18, 2021

Инцидент произошел на старте Гран-при Великобритании. В социальных сетях некоторые пользователи посчитали, что Хэмилтон намерено задел болид соперника.

17 июля Ферстаппен опередил Хэмилтона в рамках спринт-квалификации. Нидерландский гонщик стал первым в истории «Формулы-1» победителем этого заезда.