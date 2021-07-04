Нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Австрии. Результаты доступны на сайте «Формулы-1».

Гонка прошла в воскресенье, 4 июля. Ферстаппен выиграл пятую гонку «Формулы-1» в сезоне и третью подряд. Вторым к финишу пришел пилот Mercedes, финн Вальттери Боттас. Тройку сильнейших замкнул британец Ландо Норрис из McLaren. Российский пилот Haas Никита Мазепин занял предпоследнее, 19-е место.

Победа позволила Ферстаппену упрочить лидерство в общем зачете, в его активе 182 очка. На втором месте находится Льюис Хэмилтон со 150 баллами. Третью строчку со 104 очками занимает Серхио Перес из Red Bull.

Следующим этапом «Формулы-1» Станет Гран-при Великобритании. Соревнования начнутся 18 июля.

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