Голландец Ферстаппен из Red Bull выиграл первую в истории «Формулы-1» спринт-квалификацию

Нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен выиграл первую в истории «Формулы-1» спринт-квалификацию. Результаты доступны на сайте турнира.

Гонка прошла в субботу, 17 июля в рамках Гран-при Великобритании. Пилоты провели мини-гонку продолжительностью 100 километров. Второе место занял пилот Mercedes Льюис Хэмилтон. На третьем месте расположился его одноклубник, финн Валттери Боттас. Российский пилот Haas Никита Мазепин занял предпоследнее, 19-е место.

Ферстаппен лидирует в общем зачете «Формулы-1», набрав 185 очков. На втором месте находится Хэмилтон со 152 баллами. Третью строчку со 104 очками занимает Серхио Перес из Red Bull.

Главный заезд Гран-при Великобритании 18 июля. Гонка начнется в 17:00 по московскому времени.