Российский посол оценил взаимодействие России и США в Афганистане

Посол Жирнов: у России и США нет проблем во взаимодействии по Афганистану

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов оценил взаимодействие России с США в Афганистане. Своим мнением он поделился в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По его словам, у стран нет проблем во взаимодействии по Афганистану. «У нас между посольствами здесь сохранилось взаимодействие. И, в частности, мы смогли нормально абсолютно обеспечить вывоз наших граждан, в том числе через американское посольство», — сказал он.

Жирнов добавил, что политический контакт с американцами по Афганистану не прекращается, потому что процесс урегулирования конфликта не закончен.

Ранее российский посол раскрыл ситуацию вокруг Панджшера. По его словам, ситуация вокруг несдавшейся боевикам провинции сейчас спокойная, поскольку талибы стремятся к мирному урегулированию. Дипломат отметил, что боевики могли бы захватить Панджшер за сутки или даже за несколько часов, однако стараются избежать кровопролития.