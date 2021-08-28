На Украине нашли «статью» для ареста Зеленского

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что президента Украины можно было бы арестовать за участие самолета «Мрия» в военном параде в честь 30-летия независимости республики. Об этом он написал в своем Facebook-аккаунте.

По его словам, самолет, который был разработан в СССР, вызвал у зрителей гордость и огромные эмоции, очень символично отобразив превосходство «оккупационного» советского времени, технологий и промышленности над «жалкой действительностью» сегодняшней Украины. Он подчеркнул, что демонстрация техники, созданной в СССР, стала лучшей пропагандой советского строя.

Украинский политик отметил, что теперь Зеленского можно арестовать за пропаганду и популяризацию коммунистического режима, ведь на Украине есть соответствующая статья.

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Отмечается, что самолет Ан-225 «Мрия» был разработан в СССР в 1984-1988 годах.

Ранее украинский журналист Дмитрий Василец рассказал о «зраде» на военном параде в честь Дня независимости страны. Василец отметил, что на мероприятии была представлена многочисленная советская техника: вертолеты Ми-24 и Ми-8, штурмовики Су-25 и истребители Су-27, военно-транспортные самолеты Ан-26, Ан-70 и Ил-76. Также в параде приняли участие транспортный самолет Ан-225, бомбардировщики Су-24 и истребители МиГ-29. По его мнению, это говорит о полном провале «декоммунизации».

24 августа на Украине прошел военный парад в честь 30-летия независимости республики. На нем присутствовали президент страны Владимир Зеленский, а также его предшественники и представители иностранных государств. В праздничном мероприятии поучаствовали более пяти тысяч военных, 100 летательных аппаратов и 400 единиц вооружения и техники. Также во время парада в центре Киева промаршировали военнослужащие государств-членов НАТО.

