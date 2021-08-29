Белоруссия обвинила США в ухудшении ситуации в Афганистане

Совбез Белоруссии: действия США в Афганистане усугубляют конфликтность в регионе

Заместитель госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Владимир Арчаков заявил, что действия США в Афганистане направлены на ухудшение ситуации в регионе, сообщает телеканал ОНТ.

По мнению представителя Совбеза Белоруссии, принимаемые США меры в Афганистане являются «многолетней, тщательно спланированной акцией». Политик обвинил американскую сторону в обострении регионального конфликта: Штаты «исключительно усугубляют конфликтность и проблемность» Афганистана.

Арчаков подчеркнул, что социальные кризисы, похожие на ситуацию в Афганистане, «всегда сопровождаются проявлениями международного терроризма, ростом трансграничной, транснациональной преступности». «И если какие-то экстремисты, а также наркотики, оружие, нелегальные мигранты новой волной двинутся в Европу, то это уже коснется нас напрямую», — отметил он.

Ранее стало известно, что почти 100 стран мира заключили сделки с представителями террористического движения «Талибан» (запрещено в России). Соглашения позволят государствам продолжить эвакуацию подданных и афганских союзников после 31 августа — крайнего срока вывода войск из страны, который установили талибы.