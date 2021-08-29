На границе Армении и Азербайджана произошла перестрелка

Минобороны Армении: в ночь на 29 августа произошла перестрелка на границе с Азербайджаном

Минобороны Армении заявило о перестрелке на границе с Азербайджаном, которая произошла в ночь на 29 августа. Об этом говорится в сообщении ведомства.

По информации, первыми огонь открыли азербайджанские военные, которые начали стрелять по армянским позициям в Гегаркуникской области. Это случилось около полуночи. В результате началась перестрелка, продлившаяся более двух часов.

С армянской стороны пострадавших нет. Минобороны Армении отметило, что спустя два часа боя к позициям Азербайджана поехала машина скорой помощи. Армянские военные прекратили огонь, чтобы дать противнику увезти раненых. Баку не дал комментариев по данному инциденту.

26 августа азербайджанские военные зашли на армянский полицейский пост в Нагорном Карабахе и потребовали ликвидировать его. Силовики доложили о происшествии в штаб российских миротворческих сил. Российские военные убедили азербайджанцев покинуть участок и выйти за территорию Нагорного Карабаха.

