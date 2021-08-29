В Китае начнут удалять из соцсетей «очерняющий» экономику страны контент

Власти Китая начнут удалять из социальных сетей «очерняющий» экономику страны контент. Об этом сообщается на сайте администрациb киберпространства Китая.

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Так власти планируют бороться в соцсетях с коммерческими платформами и аккаунтами, которые публикуют финансовую информацию, «вредную для экономики КНР».

Коммерческие веб-сайты и платформы должны будут удалять посты с такой финансовой информацией. Сайты, публикующие сообщения или комментарии иностранных СМИ, ложно интерпретирующих «внутренние финансовые дела Китая», будут преследоваться.

26 августа эксперты Bloomberg сообщили, что китайские репрессии против разных индустрий — от черной металлургии до образования и недвижимости — подорвали финансовые рынки и ограничили перспективу роста второй самой большой экономики мира. Пекин дал понять, что будет и дальше вводить новые ограничения для бизнеса.