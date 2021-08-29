В Китае начнут удалять из соцсетей «очерняющий» экономику страны контент

Власти Китая начнут удалять из социальных сетей «очерняющий» экономику страны контент. Об этом сообщается на сайте администрациb киберпространства Китая.
Так власти планируют бороться в соцсетях с коммерческими платформами и аккаунтами, которые публикуют финансовую информацию, «вредную для экономики КНР».
Коммерческие веб-сайты и платформы должны будут удалять посты с такой финансовой информацией. Сайты, публикующие сообщения или комментарии иностранных СМИ, ложно интерпретирующих «внутренние финансовые дела Китая», будут преследоваться.
26 августа эксперты Bloomberg сообщили, что китайские репрессии против разных индустрий — от черной металлургии до образования и недвижимости — подорвали финансовые рынки и ограничили перспективу роста второй самой большой экономики мира. Пекин дал понять, что будет и дальше вводить новые ограничения для бизнеса.