Флористы назвали среднюю цену букетов на 1 сентября

Цены на букеты к 1 сентября в России останутся на уровне прошлогодних и составят около 1100-1200 рублей, несмотря на подорожание цветов на 30 процентов. Об этом говорят представители цветочной отрасли, опрошенные ТАСС.

Сдерживать цены флористы намерены искусственно за счет промоакций. По словам директора по развитию производителя цветочной продукции ОАО "Галантус", члена совета директоров ассоциации "Теплицы России" Александра Литвиненко, многие цветочные магазины до сих пор восстанавливаются после потерь 2020 года, и этот процесс идет тяжело, поэтому, чтобы привлечь как можно больше покупателей, магазины не станут повышать цены.

По его мнению, средняя цена букета эконом-класса на 1 сентября в Москве и Подмосковье составивит 1100 рублей. Такого же мнения придерживается основатель сети "Цветочный ряд" Иван Утенков. Он предположил, что в столице букет ко Дню знаний обойдется в 1200 рублей рублей, а в регионах — и вовсе достичь 700 рублей.

Причина подорожания цветов, по данным экспертов, кроется в резком росте цен на их доставку: грузоперевозки авиа- и автотранспортом (в особенности, доставка роз из Эквадора и аренда автотранспорта в Литве и Латвии) подорожали в среднем на 15-20 процентов.

Ранее фонд «Алеша» запустил акцию «Дети вместо цветов». Организаторы призвали родителей школьников подарить учителю один букет от класса, а сэкономленные средства подертвовать на лечение ребенка с тяжелым заболеванием.