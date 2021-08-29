Экс-солистка «Тату» рассказала о страхах после пережитого в 11 лет изнасилования

Экс-солистка «Тату» Лена Катина рассказала о своих страхах после изнасилования в 11 лет

Бывшая солистка российской поп-группы «Тату» Елена Катина рассказала о своих страхах, преследующих ее после пережитого в 11 лет изнасилования. Артистка поделилась этим в эфире ток-шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ, выпуск которого размещен на сайте вещателя.

По словам 36-летней исполнительницы, после пережитого у нее зародилось недоверие к мужчинам и страх физической близости. Несмотря на то, ей сейчас не так тяжело вспоминать это, Катина до сих пор борется с отголосками этих проблем. Так, она боится «стать зависимой от мужчины в любом плане, особенно в финансовом».

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Мать певицы Инесса Катина рассказала, как старалась помочь дочери побороть страхи и неприятие интимной близости. Она вела себя аккуратно, чтобы не вводить Лену в неприятные воспоминания, и позже страх отступил. Кроме того, проработать и отпустить наболевшее Катиной помогал психолог.

Певица призвала всех попавших в подобные ситуации обращаться за помощью, поскольку это «наносит вред здоровью, так осложняет жизнь».

О том, что Катина рассказала о пережитом изнасиловании, сообщалось ранее. Экс-участница «Тату» не раскрыла личность преступника и не уточнила, понес ли тот наказание. По словам исполнительницы, она решила сделать это признание для того, чтобы помочь другим подросткам справиться с подобной травмой.

Ранее актриса Лиза Арзамасова высказалась о движении против домогательств #MeToo и скандале вокруг артистки Елены Прокловой, заявившей о харассменте. По словам Арзамасовой, никто из режиссеров и коллег никогда не намекал ей на интимные отношения.