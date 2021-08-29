В ЛНР сообщили о гибели военного при обстреле украинских силовиков

При обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб военнослужащий Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщает агентство «Луганскинформцентр» со ссылкой на представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинские силовики нарушили режим тишины за минувшие сутки один раз. Они обстреляли из минометов населенный пункт «Золотое-5».

С осени 2014 года участники Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе более 20 раз заявляли о том, что соглашения по соблюдению «режима тишины» в регионе достигнуты. Однако ВСУ нарушали условия перемирия и открывали огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и танков — согласно Минским соглашениям, это недопустимо.

Ранее украинские военные обстреляли две школы и жилые дома на окраине Донецка. Огонь из орудий БМП повредил или уничтожил стены, остекление, кровлю и двери зданий. Осколочные ранения получили два мирных жителя — они госпитализированы.