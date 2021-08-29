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Россиянин устроил стрельбу из окна и ранил не менее пяти человек

Житель Новосибирска открыл огонь из окна многоэтажки и ранил не менее пяти граждан
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Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

Житель Новосибирска открыл огонь из своей квартиры в многоэтажном доме. В результате происшествия пострадали по меньшей мере пять человек. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по Новосибирской области

Согласно информации следствия, россиянин находился в состоянии алкогольного опьянения и из окна своей квартиры, расположенной на третьем этаже дома номер 16 по улице Лебедевского Заельцовского района города открыл огонь по местным жителям «из хулиганских соображений».

«Мужчина произвел беспорядочные выстрелы из охотничьего оружия в граждан, находившихся на придомовой территории», — говорится в сообщении пресс-службы СК по региону.

В результате ЧП пострадали пять человек, двое из них госпитализированы для оказания медицинской помощи. Их состояние не уточняется.

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