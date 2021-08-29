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На Украине выпустят линейку одежды для покойников

Агентство ритуальных услуг на Украине объявило о выпуске линейки одежды для покойников
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Фото: страница студии ритуальных услуг «Angels» в Facebook

Агентство ритуальных услуг на Украине заявило, что выпустит линейку одежды для покойников. Об этом компания написала на своей странице в Facebook.

Для рекламы первой такой коллекции агентство уложило фотомоделей в гробы, чтобы получить эффектные кадры. Пользователям продемонстрировали десять фотографий девушек, изображающих покойниц, в платьях разных цветов и фасонов. На нескольких снимках задний план занят ритуальным венком.

Ранее курсанткам ВСУ предложили маршировать на параде к юбилею независимости Украины в туфлях на высоком каблуке. Фотографии девушек, марширующих по тренировочному плацу в парадной форме и «экспериментальной» обуви появились в сети. По этому поводу прошла встреча между главнокомандующим Вооруженными силами Украины Русланом Хомчаком и министром обороны Андреем Тараном.

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