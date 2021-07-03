Главком ВСУ отреагировал на идею марша курсанток на каблуках

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак встретился с министром обороны Андреем Тараном после скандала с подготовкой парада к юбилею независимости страны. Об этом сообщает «Гордон».

Поводом для инцидента стала публикация министерством кадров с тренировок по подготовке к торжествам в Военном институте Киевского национального университета (ВИКНУ) имени Тараса Шевченко. Курсанток вуза обрядили в парадную форму, туфли на высоких каблуках и заставили маршировать в таком виде дважды в день.

По словам Хомчака, в самом институте среди курсанток провели опрос и почти все выступили за то, чтобы выходить на парад ко Дню Независимости в парадной форме. «Девяносто девять процентов присутствующих здесь девушек за то, чтобы пойти в парадной форме. Такое решение принято, так как учебные заведения все идут в парадной форме. Боевые части — в боевой форме», — сказал он.

Также Таран и Хомчак предложили курсанткам на параде по случаю Дня Независимости в порядке эксперимента маршировать в обуви на каблуках. После этого власти примут окончательное решение относительно парадной формы для марширования.

Ранее сообщалось, что идея марша курсанток на каблуках вызвала недоумение у украинских граждан, раскритиковавших это решение. Пользователи сети начали писать гневные комментарии к публикации Министерства обороны Украины в Facebook, в которых сравнили марш с «показом мод» и напомнили про существование берцев для женщин и мужчин.