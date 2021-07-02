Министру обороны Украины подарили женские туфли из-за скандала с курсантками

Украинские парламентарии подарили министру обороны Андрею Тарану пару женских туфель из-за скандала с подготовкой парада к юбилею независимости страны. Об этом рассказала депутат Верховной Рады от фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

Поводом для инцидента стала публикация министерством кадров с тренировок по подготовке к торжествам в Военном институте Киевского национального университета (ВИКНУ) имени Тараса Шевченко. Курсанток вуза обрядили в парадную форму, туфли на высоких каблуках и заставили маршировать в таком виде дважды в день.

Снимки вызвали резонанс среди украинских пользователей и журналистов, некоторые сравнили эти репетиции с показом мод и назвали унижением женщин.

На скандал отреагировали и члены «Европейской солидарности». Они выступили с трибуны Рады с требованием не допустить такого обращения с военнослужащими и напомнили о существовании берцев как для женщин, так и для мужчин.

В завершение своей речи несколько девушек из состава фракции подошли к Тарану и преподнесли ему красные туфли. «Министру почему-то не понравилась обувь. Может, цвет или размер не подошел», — прокомментировала инцидент Геращенко.

Последний раз курсантки прошли по Крещатику на День независимости в 2018 году. Тогда в состав колонны входили учащиеся ВИКНУ и Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут. Они были в берцах и с оружием в руках.

В феврале в министерстве обороны на 30-ю годовщину независимости Украины предложили провести в Киеве военные парады, привлечь авиацию, оркестр из тысячи музыкантов и конные подразделения. Помимо этого, планировалось пригласить руководителей оборонных ведомств и военных подразделений государств-партнеров, а также генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.