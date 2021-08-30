Полиция расследует массовую драку с участием 50 мигрантов в центре Москвы

МВД возбудило дело о хулиганстве после массовой драки на улице Бауманской в Москве

Следователи МВД возбудили уголовное дело о хулиганстве в связи с массовой дракой в центре Москвы, после которой в полицию были доставлены 50 человек. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе столичного главка.

Задержанных проверили на причастность к конфликту, полицейские также установили свидетелей и очевидцев потасовки. 15 граждан привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство, с остальными сотрудники правоохранительных органов провели профилактические беседы.

27 августа на Бауманской улице мигранты устроили массовую драку. В ней приняли участие не менее десяти выходцев из стран Средней Азии, очевидцы рассказали о полусотне дерущихся. К моменту приезда полицейских участники конфликта покинули место происшествия.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от руководства столичного главка провести проверку в связи с инцидентом и доложить ему о результатах. Он подчеркнул, что это не первый подобный случай в столице за последнее время.

Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил, что из Москвы депортировали около 200 мигрантов из стран СНГ за нарушение правопорядка, еще 17,5 тысячи запрещен въезд в Россию.