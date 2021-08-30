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Девушки сравнили отношения с мужчинами с параметрами разных машин

Блогерши соотнесли подробности своей личной жизни с автомобилями и начали тренд
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Кадр: видео @kendallaalfordd / TikTok

Блогерши начали сравнивать факты из своей личной жизни с характеристиками автомобилей и запустили новый тренд в TikTok. На соответствующие ролики обратили внимание в Medialeaks.

Флешмоб получил название Let’s Groove Tonight Dance. Его участницы принялись публиковать видео, в которых они танцуют под песню группы Earth, Wind & Fire и соотносят свое эмоциональное состояние и факты из отношений с молодыми людьми с различными параметрами транспортных средств. Такие посты с хештегом #JifRapChallenge в общей сложности набрали 4,6 миллиарда просмотров.

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Например, юзерша с никнеймом kendallaalfordd станцевала и описала следующие «технические характеристики»: количество предыдущих владельцев (парней, с которыми она встречалась), аварии (разводы), пробег (половые контакты) и состояние (психологическое состояние) машины, а также год ее выпуска (дата рождения).

Выяснилось, что блогерша двухтысячного года рождения никогда не выходила замуж, заводила романтические отношения с двумя мужчинами и занималась сексом с тремя партнерами. Кроме того, kendallaalfordd отметила, что на данный момент не страдает из-за отсутствия молодого человека.

Помимо нее, в челлендже приняла участие блогерша Софи Луиза (Sophie Louise), которая вдобавок придумала название модели машины, олицетворяющее ее внешность и личность, — Fake («Подделка»). Публикацию девушки просмотрели почти три миллиона человек.

Подобное видео также опубликовала юзерша Винни (Vinny) и другие.

В марте внешность жен бандитов из 90-х стала трендом у россиянок. Пользовательница Виктория Андреева задала флешмоб, опубликовав видео, в котором она воссоздала образ жен различных криминальных авторитетов из сериалов и фильмов, в том числе «Бригады». Известно, что к тому моменту в общей сложности в TikTok появилось 15,7 тысячи клипов под песню «Би-2».

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