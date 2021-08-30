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Белый дом назвал число оставшихся в Афганистане американцев

Псаки: в Афганистане остается лишь «небольшое число» граждан США
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Джен Псаки
Джен Псаки
Фото: LEAH MILLIS / Reuters

С 14 августа США эвакуировали около шести тысяч своих граждан из Афганистана. Такое число назвала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает РИА Новости.

Псаки отметила, что в стране остается лишь «небольшое число» американцев. По ее словам, Вашингтон рассчитывает на то, что число эвакуированных из Афганистана американцев продолжит увеличиваться по мере того, как США и их союзники будут продолжать свои усилия. Помимо этого, пресс-секретарь Белого дома рассказала, что президент США Джо Байден в ближайшие дни выступит перед американцами по ситуации в Афганистане.

Ранее сообщалось, что власти США пообещали завершить эвакуацию американских военных и их афганских союзников до окончания 31 августа — даты, когда, согласно предыдущим договоренностям между США и «Талибаном» (запрещенная в России террористическая организация), воздушная гавань Кабула перейдет под контроль талибов. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби объяснил, что после установленного срока эвакуация оставшихся американцев будет проходить по линии Госдепа, а не военного ведомства.


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