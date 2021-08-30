В России выявили 18 325 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 18 325 новых случая коронавируса. Общее число заболевших с начала пандемии составило 6 901 152. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с COVID-19 в понедельник, 30 августа.

Накануне было выявлено 19 286 новых случаев COVID-19.

Больше всего заражений выявили в Москве (1424), Московской области (858) и Санкт-Петербурге (549). Меньше всего — в Магаданской области (26), а также Ненецком автономном округе (10) и Чукотском автономном округе (4).

За сутки в России скончались 792 пациента с COVID-19. Всего за время пандемии умерли 182 429 человек.