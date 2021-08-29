Россия
 
Последние новости
Российский дзюдоист завоевал бронзу на Паралимпиаде
На границе Армении и Азербайджана произошла перестрелка
Байден уснул на пресс-конференции с премьер-министром Израиля
В Казахстане на складе с боеприпасами произошел еще один взрыв
Россиянка выиграла бронзу в пауэрлифтинге на Паралимпиаде в Токио
Захламленная машина в одном из московских дворов развеселила россиян 
Путин поздравил работников угольной отрасли с Днем шахтера
Российское правительство начнет формировать сахарный фонд
Талибы расстреляли в Афганистане известного фольклорного певца и музыканта
Новости партнеров
Прослушать новость

В России выявили 19 286 новых случаев коронавируса

Оперштаб по борьбе с COVID-19 сообщил, что в России выявили 19 286 новых зараженных
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

За минувшие сутки в России выявили еще 19 286 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших с начала пандемии составило 6 882 827 в 85 регионах страны. Об этом в воскресенье, 29 августа, сообщается в Telegram-канале оперштаба по борьбе с COVID-19.

По данным ведомства, наибольшее число зараженных по суточному приросту насчитывается в Москве (1444), Санкт-Петербурге (1318) и Московской области (914). Меньше всего инфицированных зафиксировано в Магаданской области (25), на Чукотке (14) и в Ненецком автономном округе (13).

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Роспотребнадзоре раскрыли нетипичные и опасные симптомы коронавируса
Российский генный инженер назвал спекуляциями доклад разведки США о COVID-19
Врач назвал опасные методы лечения простуды