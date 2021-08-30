Плещущиеся у берегов Черного моря дельфины попали на видео и восхитили россиян

Дельфины, которые проплывали близко к берегу станицы Благовещенской, попали на видео и восхитили российских туристов. Ролик публикует Instagram-аккаунт @krasnodar_kray, освещающий события на Кубани.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, как пара дельфинов плещется на мелководье в Черном море возле буйков. Сперва млекопитающие проплывают под водой, а затем одновременно выныривают всем телом. «Чистое море и дельфины в последний выходной этого лета!» — подписали публикацию администраторы аккаунта.

Ролик привел в восторг подписчиков страницы. «Здорово!», «Вот это красота», «Класс! Показывайте детям природу и прививайте любовь и уважение к ней», «Мы там тоже были вчера и видели подобное представление. Супер. Они всегда радуют отдыхающих», «Красавчики прелестные!», «Очень люблю дельфинов», — комментировали они под видео.