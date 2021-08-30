Зоопарк Екатеринбурга объявил о бесплатном входе для посетителей в День знаний

Администраторы екатеринбургского зоопарка объявили о бесплатном входе для посетителей в День знаний. Соответствующая информация появилась на сайте учреждения.

Известно, что акция приурочена к началу учебного года и состоится 1 сентября. Согласно материалу, в этот день в зоопарке планируют провести познавательные экскурсии и открыть осенние прогулки.

«1 сентября все дети до 18 лет, студенты очной формы образования и многодетные семьи проходят в зоопарк бесплатно!» — говорится в сообщении.

Ранее в августе сообщалось, что в нижегородском зоопарке «Лимпопо» появились смеющиеся кукабарры. По словам директора учреждения Владимира Герасичкина, этот вид часто можно встретить в зоопарках Европы, но для России они редкость. На месяц птиц отправили на обязательный карантин.