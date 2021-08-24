В нижегородском зоопарке появились смеющиеся кукабарры

В нижегородском зоопарке «Лимпопо» появились необычные птицы — смеющиеся кукабарры, которые при помощи громкого хохота общаются между собой и обозначают границы своей территории. Видео с ними опубликовало РИА Новости в своем Telegram-канале.

Как передает НИА «Нижний Новгород», пернатые приехали из Германии. По словам директора учреждения Владимира Герасичкина, этот вид часто можно встретить в зоопарках Европы, но для России они редкость. Для приезда пары кукабарр в Нижний Новгорорд два года на согласование и оформление всех необходимых ветеринарно-сопроводительных документов. На месяц птиц отправили на обязательный карантин.

Отмечается, что самец и самка уже освоились в зоопарке. Местные сотрудники назвали их спокойными, но очень общительными пернатыми, которые хорошо ладят с люьми.