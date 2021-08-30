Самый дорогой смартфон Samsung проверили на прочность

Корпус и экран флагмана Samsung Galaxy Z Fold3 являются крайне восприимчивыми к царапинам. Об этом в своем обзоре на YouTube-канале JerryRigEverything заявил блогер Зак Нельсон (Zack Nelson).

Занимающийся проверкой прочности гаджетов Нельсон в первую очередь попытался нанести повреждение дисплею устройства с помощью специальных наконечников. Выяснилось, что экран устройства закрыт пластиковой защитной пленкой, которая собирает царапины даже от контакта с материалом минимальной твердости. Блогер также нанес урон покрытию передней панели огнем.

Энтузиасту удалось оставить царапины на металлических деталях Galaxy Z Fold3 посредством ножа. К концу теста самый дорогой аппарат в серии Samsung, доступный в России в максимальной комплектации за 170 тысяч рублей, получил заметные повреждения.

Отдельно автор протестировал прочность скрепляющего две половинки корпуса девайса шарнира. Нельсон попытался вывернуть смартфон наизнанку и сломать его, но ему это не удалось. Также блогер насыпал на гибкий дисплей песка и обнаружил, что после контакт с сыпучим материлом шарнир не стал скрипеть.

Ранее журналисты выяснили стоимость ремонта нового флагмана корейской компании. Как оказалось, замена задней панели Galaxy Z Fold3 в официальном сервисе обойдется в 149 долларов, ремонт складного экрана — 479 долларов. Флагманский аппарат был представлен 11 августа.