Найден способ предсказать смерть от сердечного приступа

Ученые Университета Мэсси (Новая Зеландия) обнаружили, что высокая активность гена, кодирующего белок для формирования новых кровеносных сосудов, может препятствовать заживлению поврежденного сердца и мешать длительной выживаемости пациентов после перенесенного сердечного приступа. О новом способе предсказать смерть от нарушения сердечной функции сообщается в статье, опубликованной в журнале PLOS ONE.

В исследовании приняли участие 1927 пациентов, 30 процентов которых перенесли не первый эпизод серьезного сердечного заболевания. Специалисты проанализировали ген VEGF-A и связали различные его варианты с выживаемостью после приступа.

Ученые предполагали, что высокие уровни VEGF-A могут быть полезны для роста новых кровеносных сосудов вокруг закупоренных артерий. Однако исследования, проведенные до сих пор, противоречат гипотезе, что большое количество белка VEGF-A в кровотоке связано с лучшим исходом при сердечных заболеваниях.

В новой работе было продемонстрировано, что высокий уровень VEGF-A может свидетельствовать о попытке организма восстановить сердечную функцию, что не всегда удается при сильных повреждениях. Вероятность смерти пациентов с высоким VEGF-A в течение восьми лет после первоначальной госпитализации больше на 40 процентов, чем пациентов с низким уровнем белка.