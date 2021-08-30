Ценности
 
Последние новости
В Совфеде оценили способы вернуть Крым под юрисдикцию Украины
Украина нашла возможную замену советским УАЗ-469
Для полиции британского метро создадут «гендерно-нейтральную» униформу
Коалиция против ИГ пообещала ликвидировать филиал группировки в Афганистане
«Лента.ру» выпустила пятый эпизод «Истории русской поп-музыки»
Пенсионер хранил более тысячи патронов в своем доме в Новой Москве 
Назван способ противостоять инфляции
Российская стюардесса снялась на фото в прозрачном корсете и удивила поклонников
Российского депутата обвинили в избиении соседа по гаражу
Новости партнеров
Прослушать новость

Приученная к хиджабу девушка сняла его через 17 лет и поделилась ощущениями

Дизайнер одежды, исповедующая ислам, рассказала о причинах отказа от хиджаба
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: @Bushra1Shaikh

Мусульманка, которая носила хиджаб на протяжении 17 лет, раскрыла причины отказа от религиозной одежды и поделилась новыми ощущениями. Соответствующую историю публикует Metro.

38-летняя дизайнер Бушра Шейх (Bushra Shaikh) из Суррея, Англия, приучилась надевать хиджаб в детстве. Героиня материала росла в религиозной семье и считала, что попадет в ад, если нарушит установленные в отношении женщин правила ислама. При этом родители Шейх не настаивали на том, чтобы девочка носила закрытую одежду и покрывала голову. В школе девушка на время перестала носить платок, однако вновь вернулась к традиционной одежде в возрасте 19 лет, когда вышла замуж.

«Начав носить его снова, я временами смущалась. Одна половина меня была счастлива, потому что я радовала мужа и этим угождала Богу, в то время как вторая — сопротивлялась необходимости покрывать голову», — поделилась она.

В то же время Шейх начинала строить карьеру модельера. Женщина хотела дать людям возможность выразить свою индивидуальность через одежду и создавала разнообразные вещи — как бальные платья, так и джинсовые мини-юбки. Позже дизайнер изменила концепцию своего бренда, поскольку сочла некорректным шить откровенную одежду и, в свою очередь, носить хиджаб. По этой причине она запустила линейку скромной мусульманской одежды.

Несмотря на это, мать троих детей отметила, что чувствовала себя странно, когда носила джинсы и приталенный топ в сочетании с платком на голове. Наконец, в 2019 году она поняла, что ей следует отказаться от хиджаба и остаться верной себе.

«Мне не нужен элемент одежды, который будет доказывать мое благочестие. Я ненавижу ярлыки общества. В 2017 году я принимала участие в шоу The Apprentice на BBC, и меня считали образцом для подражания, эталонной мусульманской женщиной. Однако мой отказ носить хиджаб не должен стать причиной осуждения», — заявила дизайнер.

Героиня материала добавила, что почувствовала облегчение от принятого решения, однако продолжила молиться и посещать мечеть в соответствующих одеяниях.

«Все должны быть свободными. Я призываю молодых женщин, сталкивающихся с подобными проблемами, не бояться говорить о них. (...) Вы не должны жертвовать своими счастьем ради какой-либо религии — это противоречит ее же смыслу», — заключила она.

В январе первая снявшаяся в купальнике и хиджабе модель раскрыла причины отказа от работы. Халима Аден объяснила, что решила отказаться от модельного бизнеса, поскольку индустрия моды противоречит ее религиозным убеждениям. Так, на некоторых съемках ей приходилось оборачивать голову джинсами или другой одеждой вместо хиджаба.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Дети устроили забастовку из-за новых правил школьной формы
Первая снявшаяся в купальнике и хиджабе модель раскрыла причины отказа от работы
Простые арабские женщины попали на обложку Vogue
Ценности
Ценности00:0221 июня

«Еле спасли»

Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
20:4424 августа

Медсестра потеряла работу из-за голых фото в сети и разбогатела на их продаже

19:5524 августа

Кольцо сломало палец девушке во сне и прославило ее в сети

19:1924 августа

Модель потратила миллион долларов на пластику и едва не захлебнулась в крови

Ценности00:01 9 июня
Модель Victoria's Secret во время шоу Wild Things, Нью-Йорк, 2010 год

«Сначала обнаженные снимки, а потом — паранджа»

Как дизайнеры и звезды оскорбляют миллионы людей и чем это опасно?
18:5324 августа

Рудковская вышла в свет в мини-платье с декольте и вызвала критику в сети

18:1524 августа

Вера Брежнева снялась топлес для соцсетей и взволновала подписчиков

17:4424 августа

Украинка с огромными щеками испугала врачей тягой к новым пластическим операциям

Ценности00:0117 мая
Бритни Спирс (в центре), 2002 год

Ниже пояса.

Как менялась мода на джинсы и почему спускать их на бедра вновь стало трендом
16:2524 августа

Мать отказала себе в одежде из-за пристрастия 10-летнего сына к роскоши

15:4124 августа

Девушка забежала в бутик Louis Vuitton голой

14:3124 августа

Модель выгнали из торгового центра Дубая из-за слишком откровенного наряда

Россия
Московский ресторан призвал заблокировать представителей «Мужского государства»
«Мы проявили мягкотелость»
Унижение, смерть и забвение: как сложились судьбы членов ГКЧП после провала путча в 1991 году
Мать пойманного прохожим при падении из окна 11-месячного ребенка объяснилась
«Старики просили помянуть их в библиотеке»
 
Рустам Минниханов и Минтимер Шаймиев посетили крытый комплекс экстрим-парка УРАМ
Все материалы
Мир
«Мама упала в обморок, и они ударили ее автоматами»
Как афганские женщины жили без талибов и что их ждет теперь?
Ушли по-афгански.
Тайный сговор, страх перед талибами и коррупция: почему армия Афганистана сдала страну без боя?
Террористы с хорошими лицами.
«Талибан» пытается изменить к себе отношение. Почему ему никто не поверит?
Все материалы
Бывший СССР
А в Киеве дядька.
30 лет назад Украина добилась независимости. Почему это не сделало украинцев счастливыми?
Афганский приход.
Наркотики, оружие, шариат: чем талибы так пугают бывшие республики СССР?
Поговорите тут.
Языковые патрули, тюрьма и гонения: как в Казахстане притесняют русских?
«ОМОН зверствовал»
Год назад белорусы вышли на улицы. Как Лукашенко подавил самые массовые протесты в истории страны
Все материалы
Экономика
Россияне начали брать крупные микрозаймы
Систему кибербезопасности Сбера назвали лучшей в Европе
Бьют своих.
Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?
Акции «Мечела» взлетели почти на 18 процентов
Телки — на выход.
Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?
Коронавирус оставил мир без кофе
Искусственное мясо захватывает мир.
Почему Россия оказалась к этому не готова?
Все материалы
Силовые структуры
Российский сторож зарезал одного коллегу и попытался заживо сжечь другого
Арестованы подозреваемые в изнасиловании и убийстве 15-летней девочки
«Я знаю повадки этих зверей»
Как советский разведчик сорвал покушение на Сталина и ликвидировал десятки немецких офицеров
Найденную убитой в Башкирии 15-летнюю девочку перед смертью изнасиловали
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Московский полицейский украл у чеченца 30 миллионов рублей
Задержан подозреваемый в убийстве 8-летней девочки в Тюмени.
Бывший полицейский мог совершить в городе несколько убийств
Все материалы
Наука и техника
Дважды Герой Советского Союза летчик Борис Сафонов погиб в бою 30 мая 1942 года«У нас героем становится любой»
Кем были Герои Советского Союза, за что их лишали званий и казнили?
Нечем дышать.
Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
«Ростех» презентовал Су-75
Способен ли российский истребитель уничтожить американский F-35?
Все материалы
Спорт
Стадион «Эрнандо Силес»«Играть здесь страшно»
Где находится самый опасный стадион в мире и чем он так пугает футболистов
«Однажды кто-нибудь умрет»
Паралимпийцы калечат себя перед турнирами. Почему они верят, что это поможет победить?
Лионель Месси«Мы потеряли лучшего игрока»
Месси подписал контракт с ПСЖ. Как это изменит мировой футбол?
«Мы готовились к этому всю жизнь»
Россияне завоевали 71 медаль на Олимпиаде в Токио. Это лучший результат с 2004 года
Все материалы
Культура
Новый образ Сергея Шнурова удивил пользователей сети
Слово пацана.
В прокат вышла «Легенда о Зеленом рыцаре». Почему это лучшее фэнтези года?
Стали известны причины проверки полицией лидера Rammstein
К приехавшему в Россию лидеру Rammstein пришла полиция
«Припасть к народной груди»
Какой видит историю России Виктор Пелевин: отрывок из его нового романа
Собянин оценил вызвавшую резонанс скульптуру на Болотной набережной
Бес памяти.
Невестка Кристофера Нолана сняла фантастический триллер с играми разума и Хью Джекманом. Что с ним не так?
Все материалы
Интернет и СМИ
Друг пошутившего про русских комика рассказал о его состоянии
Комик сравнил решение МВД по Мирзализаде с посадками за анекдоты
«Слишком гениален для этого мира»
Как безработный от скуки скачал TikTok и стал одним из самых популярных блогеров мира
Безумные времена.
Нищета, борьба за жизнь и планета на грани катастрофы — на снимках лучших фотографов мира
Названо условие депортации комика Мирзализаде из России
«Есть тайны, которые выдавать не следует»
В 1980-е оккультисты придумали свой интернет. Какие знания они там передавали?
Нахождение в России пошутившего про русских комика признали нежелательным
Все материалы
Ценности
Наряд 68-летней жены Макрона обругали в сети
Баскетболист Деннис Родман на MTV Video Music Awards, 1995 годОколофутболка.
Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
Фанаты пристыдили Бородину за фото в платье с декольте
«Я ужасно боюсь за семью»
Как живет дочь афганского президента, который бежал от талибов с миллионами долларов
Оксана Самойлова показала убранство роскошной яхты с отдыха в Греции
Мать Умы Турман была баронессой и великой моделью.
Как она бросила наркомана ради буддиста и вырастила звезду Голливуда
Журналистка раскрыла способ выглядеть «дорого» без затрат
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
«Ты на уровень ниже других»
История москвички, которая перебралась в Австралию за любимым и почувствовала себя там чужой
Дин Мартин, Майк Романофф и Фрэнк СинатраКнязь Михаил Голливудский.
Как нищий мальчик из Вильнюса выбился в люди и стал легендой «фабрики грез»
Любовь на краю света.
Влюбленные сбежали от племени, запрещавшего им быть вместе: история австралийских Ромео и Джульетты
Враг рода человеческого.
Как удачливый пират ограбил главного богача в мире и чуть не погубил Британскую империю
Все материалы
России грозит дефицит автомобильных шин
Суперкары Америки: 500 км/ч — не предел
Переодетый «британец», дорожная ракета от тюнеров Ford и гиперкар в честь торнадо
У Lada Granta может появиться удешевленная версия
Видео: GMC Yukon Denali — Land Cruiser по-американски?
Кто сказал, что у всех должны быть одинаковые «крузаки»?
Самый большой автомобиль Dacia готовится к премьере
Видео: cамый дорогой Porsche Cayenne в России
Если вам ничего не говорит имя Rinspeed, скажет цена: 33 миллиона рублей
Беспилотник Toyota сбил паралимпийца
Все материалы
Среда обитания
Точка невозврата.
Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?
Почти даром.
Дома в Европе начали продавать по 11 рублей. Где их найти и как купить?
«Лучше удержать квартирантов»
Сдача жилья в аренду уже не приносит дохода. Что будет с ценами?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Мы очень предприимчивый народ»
Носящая хиджаб дагестанка — о службе в армии, бизнесе, феминизме и предрассудках
«Он сразу нас обворожил»
Как российский город с населением в две тысячи человек стал местом притяжения туристов
«Кажется, что это мираж»
Сахалин стал одним из самых желанных направлений для путешествий. Чем там заняться туристам?
Котята переднеазиатского леопарда отправились на первую прогулку в зоопарке Сочи
Раскрыто количество съеденного шашлыка в Сочи за курортный сезон
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
Восстановление собора Петра и Павла в Казани завершат к 2025 году
Все материалы