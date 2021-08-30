Приученная к хиджабу девушка сняла его через 17 лет и поделилась ощущениями

Мусульманка, которая носила хиджаб на протяжении 17 лет, раскрыла причины отказа от религиозной одежды и поделилась новыми ощущениями. Соответствующую историю публикует Metro.

38-летняя дизайнер Бушра Шейх (Bushra Shaikh) из Суррея, Англия, приучилась надевать хиджаб в детстве. Героиня материала росла в религиозной семье и считала, что попадет в ад, если нарушит установленные в отношении женщин правила ислама. При этом родители Шейх не настаивали на том, чтобы девочка носила закрытую одежду и покрывала голову. В школе девушка на время перестала носить платок, однако вновь вернулась к традиционной одежде в возрасте 19 лет, когда вышла замуж.

«Начав носить его снова, я временами смущалась. Одна половина меня была счастлива, потому что я радовала мужа и этим угождала Богу, в то время как вторая — сопротивлялась необходимости покрывать голову», — поделилась она.

В то же время Шейх начинала строить карьеру модельера. Женщина хотела дать людям возможность выразить свою индивидуальность через одежду и создавала разнообразные вещи — как бальные платья, так и джинсовые мини-юбки. Позже дизайнер изменила концепцию своего бренда, поскольку сочла некорректным шить откровенную одежду и, в свою очередь, носить хиджаб. По этой причине она запустила линейку скромной мусульманской одежды.

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Несмотря на это, мать троих детей отметила, что чувствовала себя странно, когда носила джинсы и приталенный топ в сочетании с платком на голове. Наконец, в 2019 году она поняла, что ей следует отказаться от хиджаба и остаться верной себе.

«Мне не нужен элемент одежды, который будет доказывать мое благочестие. Я ненавижу ярлыки общества. В 2017 году я принимала участие в шоу The Apprentice на BBC, и меня считали образцом для подражания, эталонной мусульманской женщиной. Однако мой отказ носить хиджаб не должен стать причиной осуждения», — заявила дизайнер.

Героиня материала добавила, что почувствовала облегчение от принятого решения, однако продолжила молиться и посещать мечеть в соответствующих одеяниях.

«Все должны быть свободными. Я призываю молодых женщин, сталкивающихся с подобными проблемами, не бояться говорить о них. (...) Вы не должны жертвовать своими счастьем ради какой-либо религии — это противоречит ее же смыслу», — заключила она.

В январе первая снявшаяся в купальнике и хиджабе модель раскрыла причины отказа от работы. Халима Аден объяснила, что решила отказаться от модельного бизнеса, поскольку индустрия моды противоречит ее религиозным убеждениям. Так, на некоторых съемках ей приходилось оборачивать голову джинсами или другой одеждой вместо хиджаба.