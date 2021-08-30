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ИГ взяло на себя ответственность за ракетный обстрел аэропорта Кабула

Reuters: ИГ взяло на себя ответственность за ракетные удары по аэропорту Кабула
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Фото: Globallookpress.com

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за ракетные удары по международному аэропорту Кабула. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на новостной портал Nasher News.

«По милости Всевышнего, солдаты Халифата обстреляли международный аэропорт Кабула шестью ракетами "Катюша"», — сказано в заявлении боевиков.

Ранее стало известно, что аэропорт столицы Афганистана подвергся ракетному обстрелу. Выпущенные ракеты перехватила система противовоздушной обороны. Однако позднее стало известно, что одна ракета достигла территории аэропорта. По информации источника «Sputnik Афганистан», стрельбу вели из северной части Кабула. Информации о жертвах и нанесенном ущербе пока не поступало.

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