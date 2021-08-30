Одна из выпущенных ракет попала на территорию аэропорта Кабула

Одна из ракет, выпущенных по международному аэропорту Кабула имени Хамида Карзая, попала на его территорию. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на источник в движении «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), передает «Sputnik Афганистан».

Источник сообщил, что ракеты запустили из северной части столицы Афганистана. «Sputnik Афганистан» уточняет, что, по данным Aamaj News, ракеты по кабульскому аэропорту были пущены из автомобиля в квартале Хейрхане. Информации о жертвах и нанесенном ущербе пока не поступало.

Ранее стало известно, что по аэропорту афганской столицы выпустили несколько ракет. Reuters со ссылкой на американского чиновника сообщило, что система противоракетной обороны смогла их перехватить. Чиновник из США подчеркнул, что жертв с американской стороны нет. Однако, по его словам, эта информация может измениться.