Названы главные ошибки при сборке чемодана в путешествие

Основательница проекта для планирования путешествий Just Packed Лидия Мансель (Lydia Mansel) назвала главные ошибки при сборе чемодана. Своими рекомендациями она поделилась с порталом Travel & Leisure.

По ее словам, неправильно собранная сумка может доставить дискомфорт во время поездки и испортить отпуск. Так, зачастую туристы берут много ненужных вещей, оправдывая это фразой «а вдруг пригодится».

Поэтому первое, к чему призвала эксперт, — составить список мест, которые планируются к посещению, и подобрать к каждому варианту законченный образ — от обуви до головного убора. «Тогда у вас не будет искушения взять "те самые изумрудные туфли", которые, скорее всего, вы не наденете», — сказала Мансель.

Кроме того, она порекомендовала как можно раньше начать составлять список необходимых вещей и включать в него даже самые очевидные пункты — документы, зубную щетку, зарядку для телефона. Девушка отметила, что именно предметы первой необходимости обычно забывают положить в чемодан.

В заключение эксперт добавила, что как только багаж будет собран, стоит задать себе вопрос: «Действительно ли мне все это нужно?» и выложить как минимум одну вещь.

Ранее в августе россиянам дали советы по хранению денег во время путешествия. Туристам порекомендовали разделить средства на две части — большую сумму следует держать на банковской карте, меньшую — в виде наличных для карманных расходов. Отмечается, что лучше «не светить кошельком» и оплачивать покупки картой или со смартфона.