Подозреваемого в убийстве женщины в кондитерской задержали в Москве

В Шереметьево задержали мигранта, подозреваемого в убийстве сотрудницы кондитерской

В аэропорту Шереметьево задержали мигранта, подозреваемого в убийстве продавщицы в петербургской кондитерской. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший помощник руководителя городского управления Следственного комитета России (СКР) Сергей Капитонов.

42-летнего гражданина Узбекистана задержали по горячим следам сотрудники уголовного розыска Калининского района. Его обнаружили в аэропорту Шереметьево, откуда он собирался улететь на родину. Обвиняемый доставлен в Санкт-Петербург, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

По версии следствия, 28 августа вечером в подсобном помещении кондитерской на улице Комсомола в Петербурге было обнаружено тело 39-летней сотрудницы с ножевыми ранениями.

Как сообщает ТАСС, задержанный работал грузчиком в кондитерской, где произошло убийство, и еще в нескольких магазинах.

Вероятной причиной расправы над женщиной мог стать денежный долг.