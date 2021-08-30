В ЮАР предупредили о новом штамме COVID-19 с повышенной степенью мутации

Южноафриканские ученые из Национального института инфекционных заболеваний обнаружили новый вариант коронавируса, который обладает значительным количеством мутаций. Об этом сообщает Bloomberg.

Речь идет о штамме C.1.2, который мутировал из C.1. Впервые С.1.2 обнаружили в мае в провинциях Мпумаланга и Гаутенг. К 13 августа он был зафиксирован в шести из девяти провинций страны. Кроме того, новый штамм проник в Демократическую Республику Конго, Португалию, Новую Зеландию, Швейцарию и на Маврикий.

Как отмечают ученые, C.1.2 дает коронавирусу способность к быстрому распространению, а также повышенную устойчивость к вакцинам. Также уточняется, что внутри группы С.1 скорость мутации в два раза выше, чем в других вариантах коронавируса.

Ранее исследователи из Великобритании выяснили, что коронавирус SARS-CoV-2 мутирует почти раз в неделю.