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Евросоюз ввел ограничения на въезд туристов из шести стран

Евросоюз исключил США из списка безопасных стран из-за ситуации с COVID-19
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Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Европейский союз рекомендовал входящим в него странам восстановить ограничения, связанные с коронавирусом, и запретить въезд туристов из США и пяти других стран. Об этом сообщает CNN.

Помимо США в стоп-лист также попали Израиль, Косово, Ливан, Черногория и Северная Македония. Как отмечает телеканал, данные рекомендации не являются обязательными. Это означает, что каждая страна-член ЕС должна определить, разрешать ли полностью вакцинированным путешественникам поездки в ЕС по несущественным причинам.

В последние недели в США возросло количество случаев заболевания коронавирусом, поскольку высокоинфекционный штамм «Дельта» распространяется среди непривитых американцев. Главный национальный эксперт США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи отметил, что ситуация в стране является ожидаемой, при этом ее можно «эффективно и быстро» изменить, если люди начнут вакцинироваться.

Ранее сообщалось, что резкое увеличение числа заболевших «дельта»-штаммом коронавируса в США вызвало нехватку оборудования и материалов, необходимых для борьбы с вирусом. По состоянию на 30 августа в стране выявлено более 39,72 миллионов случаев заражения COVID-19.


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