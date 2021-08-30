22-летняя девушка приняла симптомы смертельно опасной болезни за мигрень

22-летняя обладательница титула «Мисс Чешир 2018» Холли Уорсвик из английского города Уоррингтон графства Чешир приняла симптомы смертельно опасной болезни за побочные эффекты от противозачаточных таблеток. Об этом сообщает Daily Mirror.

Уорсвик страдала от мигреней и была уверена, что это связано с тем, что она выпивала недостаточное количество воды. Вскоре у британки начали случатся эпизодические потери зрения, и она решила обратиться к врачу, который посоветовал поменять противозачаточные таблетки.

Через несколько дней после визита к врачу девушка прошла плановую проверку зрения, в ходе которой у нее диагностировали значительное увеличение зрительного нерва в правом глазу и порекомендовали пройти дополнительное обследование. После прохождения КТ и МРТ выяснилось, что у Уорсвик развилась менингиома — доброкачественная опухоль мозга, из-за которой появились проблемы со зрением. Опухоль росла в течение десяти лет, и, если бы ее не заметили, британка могла бы лишиться зрения и даже умереть.

Девушка перенесла восьмичасовую операцию, в ходе которой медики успешно удалили опухоль. В период восстановления у британки из носа начала вытекать жидкость, и ее снова госпитализировали — у нее обнаружили инфекцию костей черепа. Уорсвик сделали повторную операцию и прописали курс антибиотиков, после которых у нее началась сильная аллергическая реакция.

В конце июля британке сделали последнюю операцию, во время которой ей установили металлическую пластину в череп. 5 августа лечение девушки успешно завершилось, и ей сняли последние швы. Она снова начала водить машину и планирует возобновить занятия футболом осенью.

Ранее сообщалось, что пятилетний Робби Фрю из Ланаркшира впал в кому из-за опухоли мозга, которую его родители приняли за обычное недомогание. После успешной операции ребенку пришлось заново учиться ходить и глотать.

