Автозагар спас женщину от смертельной болезни

Жительница шотландского города Инверури считает, что решение нанести автозагар спасло ее от смертельной болезни. Свою историю она рассказала Daily Mail.

В апреле 2020 года Лорна Кобб (Lorna Cobb), которой сейчас 30 лет, родила дочь. Спустя два месяца молодая мать решила побаловать себя: воспользовалась маской для лица, накрасила ногти и применила автозагар.

Во время нанесения мусса для автозагара женщина обнаружила в своей левой груди уплотнение размером со сливу. Женщина испугалась, что у нее рак, и обратилась к врачу. Но врач-практикант успокоил ее и заявил, что это заблокированный молочный проток. Он посоветовал ей наносить теплые компрессы и с силой массировать уплотнение.

Спустя два месяца Кобб госпитализировали, когда во время очередного массажа у нее резко ухудшилось состояние здоровья. Врачи диагностировали у нее прогрессирующий рак груди и заявили, что ей потребуется химиотерапия, лучевая терапия и хирургическое вмешательство.

В июле шотландка перенесла последний курс лучевой терапии. Теперь ей предстоит регулярно наблюдаться у врача и проходить обследования в течение нескольких месяцев.

Она призывает других людей регулярно проверять свое здоровье и своевременно обращаться за медицинской помощью.

Ранее сообщалось, что блогерша из Австралии рассказала, как однажды врач заметил родинку на ее ноге и спас ее от смертельного заболевания. Ей удалили новообразование с помощью хирургической операции.

