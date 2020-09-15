Врач заметил у блогерши родинку на ноге и спас ее от рака

Блогерша из Австралии Луиз Хэй (Louise Hay) рассказала, как однажды врач заметил родинку на ее ноге. Она пришла на прием, поскольку недавно от рака умер ее отец Дональд Хэй. Как пишет Metro, таким образом девушка спасла себя — родинка свидетельствовала о раке кожи.

Один из врачей на приеме в июне заметил точку более темного оттенка, которая при дальнейшем обследовании оказалась злокачественным образованием. «В это же время в прошлом году я потеряла отца из-за меланомы, так что с тех пор крайне внимательно отношусь к проверке кожи», — подчеркнула Хэй.

Блогерша пояснила, что у нее на ноге также подтвердили меланому, но на ранней стадии. В результате ей удалили образование с помощью хирургической операции. «Я бы никогда не подумала о подобном обследовании, если бы не диагноз отца», — добавила австралийка. По ее словам, многие люди относятся к здоровью небрежно и могут упустить шанс успешно вылечиться заранее, а не на позднем этапе заболевания.

Хэй также рассказала, что вскоре стала получать множество сообщений от поклонников с благодарностями. Ее подписчики начали записываться к врачам, чтобы тоже проверить кожу.

По данным издания, рак кожи достаточно часто встречается у австралийцев. От него страдает две трети населения до 70 лет. В связи с этим власти рекомендуют людям регулярно осматриваться у специалиста.

Ранее ведущая американского телеканала WSOC-TV Channel 9 Эллисон Латос (Allison Latos) рассказала, как помощь внимательной зрительницы помогла ей обнаружить рак щитовидной железы. Она заметила на шее Латос странное образование и посоветовала обратиться к доктору.