Внимательная зрительница помогла ведущей обнаружить рак

Ведущая новостей на американском канале WFLA-TV Виктория Прайс (Victoria Price) рассказала, что внимательная зрительница помогла ей обнаружить рак. В посте в Twitter журналистка объяснила, что только благодаря совету женщины сходила на осмотр к врачу.

По словам Прайс, в июне ей пришло письмо на электронную почту от одной из зрительниц информационной передачи. В сообщении женщина посоветовала журналистке обратиться к врачам. Она указала на небольшое образование в виде бугорка на шее. Оказалось, что в районе ее щитовидной железы появилась опухоль.

«Не получи я это письмо, я бы никогда не обратилась к специалистам. А рак продолжал бы распространяться», — заметила Прайс. По ее словам, зрительница обратилась к ней из-за того, что сама столкнулась с похожей проблемой со здоровьем в прошлом.

Журналистка добавила, что из-за распространения коронавируса диагностика была затруднена, но 27 июля ей планируют сделать операцию, чтобы удалить злокачественную опухоль. «Вечно буду благодарна этой женщине, которая потратила время и написала мне, совершенно незнакомому человеку. У нее не было каких-либо обязательств, но она все равно поступила именно так», — заключила Прайс.

Ранее ведущая австралийского канала Network 10 Антуанет Латуф (Antoinette Lattouf) рассказала, как сообщение от внимательной зрительницы помогло ей обнаружить болезнь щитовидной железы.