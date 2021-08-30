В российском городе задыхавшегося пациента восемь часов возили по больницам

В Иванове задыхавшегося пациента восемь часов возили по больницам на скорой

Департамент здравоохранения Ивановской области организовал служебную проверку после сообщений в соцсетях о задыхавшемся пациенте, которого несколько часов на автомобиле скорой помощи возили по медицинским учреждениям. Об этом в понедельник, 30 августа, сообщается на сайте ведомства.

Информация о случившемся появилась накануне в группе «Иваново» в социальной сети «ВКонтакте». Автор поста утверждал, что местного жителя восемь часов возили из одной больницы в другую.

Мужчина при этом был подключен к аппарату кислородной поддержки. Медики отказывались его госпитализировать, поскольку у пациента не был диагностирован коронавирус. По словам родственницы больного, потом ему предложили ехать домой, поскольку у него бронхит.

На записи, опубликованной очевидцами, медик утверждает, что если бы у пациента была «ясная клиническая ситуация», его бы сразу госпитализировали. «Если была бы высокая температура, если был бы контакт с больными COVID-19, конечно, никаких вопросов бы не возникало», — заявила сотрудница медучреждения.

«В каждой больнице, которая участвовала в оказании медицинской помощи пациенту, проведут врачебные комиссии», — говорится в сообщении местного Депздрава.

Уточняется, что в настоящее время пациент находится в одной из больниц Иваново. Его состояние стабилизировалось.

8 августа стало известно, что в больнице №8 города Волгограда врачи заперли в палате и отказались кормить двухлетнего ребенка, которого отобрали у матери-наркоманки.