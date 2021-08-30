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Российский главврач сделал работавшую учителем жену заведующей отделением

В Бурятии главврач наркодиспансера придумал для своей жены-учителя должность в больнице
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Лариса Сансанова
Лариса Сансанова
Фото: телеграм-канал «Babr Mash»

В Бурятии главный врач наркодиспансера придумал для своей жены, которая раньше работала учителем, должность и устроил ее на работу. Об этом сообщает Babr Mash в своем Telegram-канале.

По данным авторов канала, Андрей Михеев взял супругу на работу два года назад на должность заведующей отделением профилактики и медицинского психолога. Росздравнадзор узнал о случившемся и начал проверку.

По словам главврача, жена пациентов не принимала и работала со СМИ. Но во время проверки обнаружились должностные инструкции, подписанные Михеевым, где говорилось обратное.

Суд назначил диспансеру штраф, Михееву выговор, а его супруге — увольнение.

Ранее главврача московской больницы уволили после издевательств над пожилой пациенткой. На опубликованном видеоролике слышно, как пьяная медсестра материт страдающую от боли пенсионерку и требует от нее прекратить кричать. «Ее вывезли из палаты, потому что она, видимо, мешала спать соседкам. Она стонала, плакала, пролежала в коридоре всю ночь», — сказала соседка пострадавшей по палате.

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