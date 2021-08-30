Победителя Паралимпийских игр встретили в Северной Осетии пирогами и танцами

В аэропорту Северной Осетии устроили торжественную встречу уроженцу республики Альберту Хинчагову, завоевавшему золото Паралимпийских игр в Токио в толкании ядра. Об этом сообщает ТАСС.

Накануне сотни болельщиков встретили спортсмена традиционными осетинскими танцами и пирогами.

«У меня таких эмоций даже там [в Токио] не было, мне очень приятно, что на родине меня так хорошо и тепло встретили. Мне эта поддержка очень важна, хочется вновь повторить все это», — рассказал Хинчагов.

По его словам, он планирует недолго отдохнуть, а затем снова приступить к тренировкам. «Буду работать дальше над собой, есть еще куда расти и реализовываться», — пояснил он.

Как сообщалось ранее, Хинчагов выступал на Олимпиаде в категории F37 (лица с поражением опорно-двигательного аппарата). 24-летний спортсмен показал результат 15,78 метра в толкании ядра.