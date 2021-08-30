Бывший чемпион UFC назвал себя победителем в проигранном звезде YouTube бою

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тайрон Вудли прокомментировал поражение в поединке с YouTube-блогером Джейком Полом по правилам бокса. Об этом сообщает MMA Junkie.

39-летний спортсмен, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), признался, что его удивило судейство в поединке со звездой YouTube. Американец назвал себя победителем боксерского поединка против блогера. «Я считаю, что я победил, я удивлен результатом. Думаю, что противостояние было острым. Он определенно забрал пару раундов», — отметил бывший чемпион UFC.

Вудли также потребовал нового боя с блогером: американец уверен, что сможет взять реванш.

Поединок Вудли и Пола прошел в ночь на 30 августа. Блогер одержал победу раздельным решением судей. Для звезды YouTube это вторая победа над профессиональным бойцом. На его счету нокаут другого бывшего бойца UFC и чемпиона Bellator Бена Аскрена. Пол — одна из звезд YouTube. У канала блогера 20 миллионов подписчиков.

Вудли удерживал титул чемпиона UFC в полусреднем весе с июля 2016-го по март 2019-го. Он уступил в последних четырех поединках в рамках UFC.