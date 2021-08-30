Победивший бывшего чемпиона UFC звезда YouTube дал совет Макгрегору

Американский видеоблогер Джейк Пол обратился к бывшему чемпионату UFC в легком весе Конору Макгрегору. Его слова передает MMA Fighting в Twitter.

Блогер отметил, что ирландцу необходимо сосредоточиться на спорте. По его мнению, Макгрегор должен прекратить употреблять алкоголь и начать приводить себя в форму. «Ему сейчас необходимо сосредоточиться на гораздо более серьезных вещах, чем мне. Парню нужно протрезветь и возвращаться в спортзал», — сказал Пол.

В ночь на 30 августа Пол одержал победу над бывшим чемпионом UFC Тайроном Вудли раздельным решением судей. Поединок прошел по правилам бокса и продлился восемь раундов.

Блогер получил известность благодаря видеороликам на платформе Vine. После того как она была закрыта, Пол перешел на YouTube, сейчас на его канал подписаны больше 20 миллионов человек. Поединок против Вудли стал четвертым в его карьере. До этого блогер одержал три победы нокаутом — над боксером Али Эсоном Гибом, бывшим баскетболистом Нейтом Робинсоном и экс-бойцом UFC Беном Аскреном.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе. В последних четырех поединках он потерпел три поражения. Два боя состоялись в 2021 году против Дастина Порье и завершились победами американца.