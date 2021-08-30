Названо препятствие для работы интернета Starlink

Голубей обвинили в создании помех для спутникового интернета Илона Маска. Об этом сообщает BBC News.

По словам эксперта по безопасности из Университета Суррея (Великобритания) профессора Алан Вудворда (Alan Woodward), птицы становятся причиной помех в работе спутникового интернета Starlink. Вудворд рассказал, что недавно установил дома комплект оборудования Starlink и заметил серию коротких обрывов сети. Выполнив визуальный осмотр, профессор пришел к выводу, что причиной неполадок являются голуби.

Вудворд назвал городских птиц одним из препятствий в работе спутниковых тарелок. Любопытные животные могут садиться на оборудование и таким образом устраивать помехи. «Голубь, сидящий на антенне Starlink, безусловно, ухудшит ее работу», — подытожил специалист.

Также Алан Вудворд отметил, что на прошедшей неделе многие пользователи Starlink рассказывали о временном отключении сервиса. Ученый полагает, что в этой ситуации голуби ни при чем, так как птицы не способны устроить длительное отключение спутникового интернета. Система Starlink пока находится на этапе тестирования, и в SpaceX не объяснили причину неполадок.

В июне пользователи Starlink выяснили, что терминалы системы оказались чувствительными к высоким температурам. Так, находясь на солнце, устройство может нагреваться и временно приостанавливать свою работу — в этом случае передача интернет-сигнала прекращается.