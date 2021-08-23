Анонсировано новое поколение спутников Starlink

Компания SpaceX анонсировало появление нового поколения спутников Starlink. Об этом сообщает издание Advanced Television.

Соответствующие документы были поданы в Федеральную комиссию по связи США (FCC). В описании нового поколения Starlink говорится, что спутники будут отличаться более высокой плотностью расположения на орбите, что позволит им покрыть большую местность и обеспечить надежный доступ к интернету. Специалисты SpaceX отметили, что им не нужны новые частоты для работы и представили для FCC две конфигурации работы Starlink.

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Согласно первой, которую SpaceX называет предпочтительной, предусмотрено размещение на околоземной орбите 29 988 спутников, развернутых на девяти различных высотах — от 340 до 614 километров. В приложении указано, что спутники будут запускаться с помощью новой ракеты-носителя Starship, которая способна доставить на орбиту большее количество грузов.

Согласно второй конфигурации, компания будет использовать 29 996 спутников на 12 различных высотах и 12 наклонах орбиты. В этом случае оборудование Starlink будет доставляться в космос с помощью Falcon 9.

«Хотя исходная группировка обеспечивает беспрецедентную пропускную способность для спутниковой системы, спрос на более надежную связь растет и потребность в подключении пользователей как никогда важна», — отмечается в записке представителей SpaceX. Сообщается, что в настоящий момент в компании Илона Маска ждут реакции регулятора.

В конце августа специалисты описали опасность спутников Starlink. Ученые отметили, что в настоящий момент с оборудованием SpaceX еженедельно связано около 1600 опасных сближений с другими объектами на околоземной орбите, и в будущем это число будет расти.