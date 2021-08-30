В российском регионе появится карбоновый полигон

Власти Башкирии заявили о необходимости ограничить выбросы парниковых газов. С этой целью в республике появится карбоновый полигон, сообщает «Башинформ».

По данным агентства, главным органом в России, который осуществляет научное обеспечение деятельности карбоновых полигонов, является Министерство науки и высшего образования. По его эгидой в стране создали уже семь карбоновых полигонов, всего их будет не более 10. Башкирия входит в список пилотных регионов в рамках нацпроекта «Наука».

В республике планируется создать карбоновый полигон-ферму, в состав которого войдут 7 земельных участков общей площадью 563,9 гектара. На этой территории создадут условия для изучения углеродного баланса и влияния различных факторов на поглощение (депонирование) углерода разными экосистемами (леса, болота, сельхозугодья) и конкретными видами растений.

Оператором полигона будет Уфимский государственный нефтяной технический университет. В проекте также примут участие вузы республики, Уфимский федеральный исследовательский центр РАН, промышленные предприятия.