Названа выгода России от участия в восстановлении Афганистана

Эксперты рассказали «Ленте.ру» о выгоде, которую Россия может получить от восстановления Афганистана. По их мнению, помощь этой стране — это стратегическая задача России, однако реализовать крупные инфраструктурные проекты там в ближайшее время не получится.

Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что Москва собирается принять участие в экономических проектах по восстановлению Афганистана и готова приступать к ним в настоящее время.

Зачем России восстанавливать Афганистан

Россия должна дружить с Афганистаном, поскольку он граничит с постсоветскими республиками Центральной Азии, которые входят в зону российского влияния, напомнил в беседе с «Лентой.ру» обозреватель ИА «Фергана» Александр Рыбин.

Бардак у них на родине, рост радикальных настроений в их родных регионах, вне всяких сомнений, впоследствии может проявиться в российских регионах – в том числе в форме организации террористических организаций. Поэтому дружба и помощь в поддержании стабильности внутри Афганистана – это стратегическая задача России для этой страны Александр Рыбин обозреватель ИА «Фергана»

По его словам, сейчас у России есть «отличный карт-бланш»: она может рассчитывать на симпатии афганцев в случае начала реализации инфраструктурных проектов. Многие из них помнят, сколько таких проектов реализовал СССР.

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В качестве примера эксперт привел крупнейшее зернохранилище в Кабуле и четыре микрорайона «хрущевок» в центральной части столицы. «В то же время США и их союзники за 20 лет в стране почти ничего не построили, если не считать сети качественных дорог», — отметил он.

Одним из направлений, по его словам, могла бы стать разработка природных ресурсов. Но с этим могут возникнуть сложности, поскольку в этой сфере Россия будет конкурировать с Китаем, который уже пытался заниматься в Афганистане добычей меди. «Новые власти Афганистана, если хотят получать прибыль от разработки минералов, должны гарантировать безопасность иностранным инвесторам. В противном случае подобные проекты — от кого бы не исходили: Китай, Россия или кто-то еще — не состоятся», — подчеркнул Рыбин.

Масштабных проектов ждать не стоит

Реализация масштабных проектов в Афганистане возможна, но только не в ближайшей перспективе, сказал «Ленте.ру» Иван Сафранчук, эксперт клуба «Валдай», директор, ведущий научный сотрудник Центра евроазиатских исследований ИМИ МГИМО МИД России.

«Вопрос освоения крупных месторождений в Афганистане обсуждается уже десятилетиями. Но за это время практически никаких серьезных шагов в этом направлении сделано не было. Крупные многомиллиардные проекты требуют того уровня стабильности, который Афганистан никогда не демонстрировал», — сказал он.

Крупные проекты будут обсуждаться, прогнозирует политолог, но их практическая реализация «будет поставлена на очередную паузу».

Все будут присматриваться к новому режиму и стараться понять, как с ним можно взаимодействовать дальше Иван Сафранчук директор Центра евроазиатских исследований ИМИ МГИМО МИД России

Средние же проекты, вроде переработки сельхозпродукции, будут сталкиваться с проблемами транспортировки, поскольку страна находится далеко от основных рынков сбыта. «Проблема с этими средними проектами в том, что к ним нет такого большого политического внимания. Их должны осуществлять на коммерческой основе частные инвесторы. А частные инвесторы без серьезных политических гарантий в этой стране не работали даже в самые лучшие времена», — добавил Сафранчук.

