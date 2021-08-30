Изнасиловавшие и убившие 15-летнюю девочку в Башкирии арестованы на два месяца

В Башкирии арестованы подозреваемые в изнасиловании и убийстве 15-летней девочки россияне. Об этом со ссылкой на республиканское управление Следственного комитета России (СКР) сообщает РИА Новости.

По данным следствия, Бийский районный суд отправил 21 и 24-летних мужчин в СИЗО на два месяца. Следователи продолжают расследование уголовного дела, ведется опрос свидетелей, назначены ряд экспертиз. Прокуратура республики сообщила, что взяла расследование уголовного дела на контроль.

Надзорное ведомство даст оценку действиям должностных лиц органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

29 августа стало известно, что в Башкирии нашли тело убитой 15-летней девочки, которая ушла к подруге на день рождения. Позже выяснилось, что перед смертью ее изнасиловали двое местных жителей.