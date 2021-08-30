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Трамп призвал потребовать у талибов оборудование США на 85 миллиардов долларов

Трамп предложил потребовать у «Талибана» американское оборудование или послать войска
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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: CARLOS BARRIA / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп предложил потребовать у радикального движения «Талибан» (запрещено в России) вернуть американское оборудование на 85 миллиардов долларов, которое осталось в Афганистане. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Трампа, если боевики откажутся возвращать оборудование, то Вашингтону следует «прийти с военной силой и забрать его». Он также отметил, что, по крайней мере, можно разбомбить американскую технику на территории Афганистана.

Ранее видеозапись полета бойцов движения «Талибан» на американском боевом вертолете Black Hawk UH-60 над Кандагаром попала в сеть. The Independent подчеркивает, что в руки талибов попал один из крупнейших парков таких вертолетов в мире. Кадры показывают человека, подвешенного за стальной трос к летящей машине. Сообщается, что таким образом бойцы «Талибана» патрулируют Кандагар.

25 августа издание The Mirror передавало, что после ухода США из Афганистана в руки талибов попало множество оружия, что позволило боевикам стать самой оснащенной армией террористов в мире. Речь идет о новом оборудовании, которое было доставлено американским военным, находившимся на территории Афганистана, в этом году. В течение нескольких недель, по мере вывода армии США, оружием завладели талибы. Кроме того, на вооружение боевиков попала техника, которая завозилась из США на протяжении 20 лет.

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